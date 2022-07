Florence PERIVIER

Anciennement, Maquettiste/graphiste, jai travaillé de nombreuses années dans le secteur de limprimerie. Jétais en charge de la création, à la réalisation de magazines, catalogues, publicités, plaquettes...



2017- déclic

Changer d'air, moffrir un nouveau challenge, c'est aussi ce qui ma motivé pour changer de métier. Il y a toujours derrière cette volonté une réflexion en cours sur sa propre vie.

Mon entreprise se transformait, menant mon poste dans une voie que je n'avais pas envie de suivre, ça m'a définitivement décidé.



Aujourdhui, mon métier est d'accompagner des enfants ou adolescents en difficultés sociales ou liées au handicap, afin de les amener vers l'autonomie, et ainsi leur permettre une meilleure insertion dans la société.



Jexerce dans un DAME et en établissements scolaires (collège et lycée).



Au travers de lart plastique, jaide les enfants dans l'amélioration de leur vie quotidienne, à exprimer leurs émotions.



Travailler auprès des animaux a toujours été mon objectif. De nombreuses études tendent à prouver les bienfaits que peut procurer sur lêtre humain la présence dun animal tant sur la santé physique que psychologique.



Jai donc passé un partenariat avec la SPA.



Pour nos jeunes atteints de trouble du comportement, autisme, la médiation animale permet de développer les habiletés sociales, lempathie et la maîtrise de soi. Pour dautres, ce sera lapprentissage du contrôle de son impulsivité, savoir apprivoiser sa peur ou encore reprendre confiance en eux.