Florence TENEZE

Ayant exercé à des postes différents et ce dans des secteurs d'activités très larges, allant du luxe à la grande distribution, cela m'a permis de mettre en place une véritable expertise dans le domaine de l'administration des ventes.



Je cherche avant tout à mettre en place une bonne organisation en amont, afin de pouvoir parer un maximum aux imprévus liés au service, ainsi que de faciliter et d'optimiser le travail de mon équipe.



Je suis pour un management communicatif et participatif.





Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Gestion litiges

Sales

Sales support

Support

ventes

