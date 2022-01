Florence VAN ROY

Forte dune profonde confiance en la vie, rigoureuse, et centrée sur lobtention de résultats concrets et observables, j'accompagne des managers, chefs dentreprise, professionnels indépendants



Pendant 15 ans, j'ai exercé des fonctions commerciales et de management déquipe, au sein dun groupe international. J'ai alors accompagné et formé, notamment des responsables de site et managers de proximité.

La relation client m'a permis de découvrir la richesse des personnalités, de développer une écoute de qualité, sincère et bienveillante.

Lors des situations de management et daccompagnement, jai aussi développé un réel plaisir à écouter, cultiver les potentiels de chacun, respecter les différences, et voir évoluer les individus.



Cest ce que j'ai voulu développer auprès des entreprises et organisations, en créant Ipsum en 2004.

Mon objectif est de contribuer à la performance des entreprises. J'ai à cœur que chacun identifie des pistes concrètes et personnalisées, pour exercer son métier dans les meilleures conditions.

Au travers des actions d'accompagnement, coaching ou formation, je propose aux managers, dirigeants, collaborateurs, de gagner en aisance, en sérénité, et en résultat.



« Toute personne est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire quil est idiot » Albert Einstein.



Mes compétences :

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Intelligence collective

Animation d'ateliers collaboratifs

Cohésion d'équipe

Animation de formations

Management

Communication

Programmation Neuro Linguistique

Accompagnement de dirigeants