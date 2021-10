Florent BRISSOT

Manager d'équipes de vente en B to B depuis plusieurs années (notamment dans les différents domaines de la sécurité électronique), je suis, à 48 ans, Chef des Ventes / Directeur d'agence d'une entreprise en pleine évolution.

Mon expérience technique en début de carrière, alliée à celle de la vente par la suite,

ont débouché naturellement sur des fonctions de Chef des Ventes.



D'excellentes formations de Management ont renforcé mon côté autodidacte en la matière.

En effet, ma formation Bac F2 électronique ne me prédestinait pas forcément à exercer dans la vente, et encore moins à avoir l'ouverture nécessaire pour diriger une équipe de commerciaux.

Mais ma nature est ainsi faite, un Chef des Ventes, remarquant mon "relationnel-client", alors que j'étais technicien, m'a donné ma chance de faire du commercial, et la machine était lancée...

Le Management s'est imposé naturellement à moi, et un de mes fournisseurs de l'époque ne s'y est pas trompé. Il l'avait détecté et m'a recruté pour faire de moi un Chef des Ventes, ce que je suis devenu .



Quelques formations complémentaires dispensées par des spécialistes en management, ont fait de moi un professionnel de l'encadrement d'équipes de Vente, sachant manier le reporting comme le conseil et le soutien terrain nécessaire à toute équipe de commerciaux, sans perdre la notion directe de vente sur le terrain à laquelle je reste très attaché.



Mes actuelles fonctions de Directeur d'Agence enrichissent encore mon parcours, en me permettant de toucher de très près à la gestion du personnel.



Mes compétences :

Alarme intrusion

Chef des ventes

Commercial

Commerciale

Développement des ventes

Grands comptes

Manager

Manager des ventes

Stratégie

Stratégie commerciale

Technico commercial

Télésurveillance

ventes

Ventes Grands Comptes

videoprotection

Vidéosurveillance