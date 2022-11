Florent CAS

Après 5 ans à évoluer dans le secteur de l'ingénierie IT, je m’associe avec Christine SIMONETTI, responsable recrutement, et nous lançons MyTodd pour MyTalent On Demand !



MyTodd est l’alliance parfaite entre l’expertise recrutement et le pouvoir du numérique qui réunit sur une même place des :

- Clients : porteurs de projet de recrutement ou service,

- Recruteurs : souhaitant proposer des candidatures,

- Talents : freelances ou salariés à l’écoute de nouvelles opportunités.



MyTodd est une place de marché 100% digitale qui permet de :

- Faciliter la mise en relation entre les trois acteurs,

- Simplifier au maximum le processus d’achat de prestation de recrutement ou de service,

- Assurer la proximité et les échanges directs entre chacun de nos membres.



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

PHP

MySQL

MSSQL SERVER

JavaScript/Ajax

QC 10

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

JAVA

JSON

Jython

AMOA

Rédaction de cahier des charges

Talend Open Studio

JavaScript

HPQC

SCRUM

MSSQL

Mantis

JQuery

QC

Liferay

Drupal

Microsoft Project