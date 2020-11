Florent DE TASSIGNY

De formation ingénieur en informatique de gestion, j'ai commencé ma carrière professionnelle en SSII.

J'ai ensuite créé ma start up dans le domaine de l'internet puis basculé côté end user.

Pendant 9 années en tant que responsable informatique, j'ai appréhendé les aspects opérationnels et techniques de l'informatique en PME.

Ces 8 dernières années, j'ai amélioré mes connaissances fonctionnelles et mon vécu international au travers du déploiement de l'ERP Movex au sein d'une ETI.



Mes compétences :

MOVEX

SQL

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Base de données

Logistique

Business Intelligence

Lean supply chain

Visual Basic .Net

Gestion de la production

Gestion commerciale

GMAO

Achats