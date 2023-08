Florent DENOYELLE

Je suis énergéticien/magnétiseur et coach holistique



Je réalise des soins énergétiques afin de rééquilibrer le système énergétique du corps et de l'esprit. Pendant le soin les émotions négatives, les tensions, les mémoires sont libérées. Le mental est apaisé, le stress disparait, le sommeil est favorisé et le système immunitaire se renforce. Les capacités d'auto-guérison naturelles se mettent en place les jours suivants. L'intuition se renforce et permets de faire des choix de pleine conscience pour cheminer dans la Vie.



En plus des soins, je fais du coaching holistique en accompagnant les personnes à (re)trouver leur nature profonde, à devenir totalement libre et aligné avec leurs valeurs, à trouver leurs talents et potentiels, et à avancer dans leur chemin de vie.



https://www.florent-energeticien.com

https://www.facebook.com/FlorentFlowOfLife

https://www.instagram.com/florentflowoflife

https://www.youtube.com/ @FlorentFlowOfLife