Marc LALIAT

Www.services.escale-web.com - Boostez votre stratégie INTERNET et votre COMMUNICATION DIGITALE



> INBOUND MARKETING : SEO+Contenu+Social Media

> Cahiers des charges et suivi de Projets Internet,

> Référencement et visibilité, stratégie éditoriale

> Campagnes Emailings & Newsletter,

> Réseaux sociaux, Community Management

> FORMATION (prise en charge Opca / n° formateur)





Mes compétences :

Chef de projet

Email marketing

Communication

Stratégie digitale

Référencement naturel

SEO

Webmarketing

inbound marketing