Raphaëlle DEMEYER

J'ai + de 20 ans d'expériences professionnelles et 4 cordes à mon arc: Education + Marketing + Data + Management hommes / projets / centre de profits.

J'ai passé ces deux dernières années à Seattle, aux USA, qui m'ont permis de développer un excellent niveau d'anglais et de mettre à niveau et certifier mes connaissances en digital analytics et e-learning.

Je rentre en France en Juillet 2018, et suis impatiente de trouver de nouveaux challenges professionnels.



Mes compétences :

Enseignement

Formation

Marketing

Relations clients

Gestion de la relation client

Ingénierie pédagogique

Web analytics

Analyse de données