Sabrina BIGNIER NÉE AÏT-AOUDIA

Mes expériences m'ont permis de développer une variété de compétences au sein des organisations non gouvernementales:



- Gestion administrative et financière d'association

- Communication interne et externe et relations publiques

- Management et coordination d'équipes et ressources humaines

- Elaboration de projets de développement et en matière de protection des droits de l'Homme

- Gestion de projets transversaux

- Organisation de colloques internationaux

- Interprétariat anglais - français



Mon goût pour l'organisation et la création de nouveaux outils plus performants me positionne sur des responsabilités de responsable administratif et financier avec des responsabilités transversales en ressources humaines et en conduite de projets.



Mes compétences :

Administratif

Droit

Droit des étrangers

Droits de l'homme

Environnement

Événementielle Responsable

Humanitaire

ONG

Organisation

Organisation événementielle

Responsable administratif et financier

Santé

Santé environnement