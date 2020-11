Expériences professionnelles au sein des activités de service et commerce, également de promotion , d'organisation et d'encadrement d'activités sportives (Basketball, Activité tout public et Activité d'entretien)



Missions attenantes au développement du milieu socio-sportif local (dept : 18, 19,28,36,45,86)



Mes compétences :

Conduite de projet éducatif

Conduite projet pédagogique

Technique d'encadrement

Communication grand public (culturel,sportive,TIC)

Techniques de vente