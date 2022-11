Florent FRANCESCONI

Matrisk Assurance est le premier courtier grossiste spécialisé sur les risques de Responsabilité Civile Professionnelle depuis 2008 !



- Intermédiaires d'Assurances (agents et courtiers) : à partir de 500 € par an.

- IOBSP (courtiers, mandataires) : à partir de 500 € par an.

- Mandataires d'Intermédiaire d'Assurances ou d'IOBSP : à partir de 500 € par an.

- CGP (Cif, Dbf, Transaction immobilière, ...) : à partir de 740 € par an.

- Agent Immobilier, Transaction : à partir de 300 € par an.

- Consultants, Formateurs, Coach, à partir de 225 € par an.

- SSII, Développeurs web, hébergeurs : à partir de 225 € par an.

- Communication, média, marketing, pub : à partir de 225 € par an.

- Médecines douces : à partir de 87 € par an.

- RCMS : à partir de 390 € par an.

- Protection Juridique Professionnelle : à partir de 155 € par an.



Notre réseau, Matrisk Partners, permet aux Professionnels de l'assurance de trouver les solutions d’assurances les plus efficaces négociées auprès des meilleurs professionnels assureurs du marché, à des conditions exceptionnelles.



Alors, rejoignez Matrisk Partners, L'Expert RC Pro depuis 2008 !



