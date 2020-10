Florent GUIBERT

Passionné et diplômé en Aéronautique, je recherche activement une alternance pour mon Bachelor de Responsable de Production Industrielle (Bac+3).



Formé comme mécanicien aéronautique au sein de CATS (Airbus) puis comme préparateur méthodes chez Safran Helicopter Engines et AAA (Airbus), j'ai à mon actif 5 ans d'expériences dans l'industrie Aéronautique. Malgré le contexte délicat du secteur Aérien ces derniers temps, j'aimerai poursuivre ma formation dans cet environnement riche de technologies et d'innovations.



Natif de Charente-maritime, je suis à l'écoute d'opportunités sur le Grand-Ouest (Bordeaux - La Rochelle - Nantes).

Me contacter:

Guibert.f@hotmail.fr

06 65 63 64 45