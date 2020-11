Joris HANNEQUIN

Ingénieur en sciences des matériaux avec une spécialité matériaux polymères et composites.

Au cours de ma formation d'ingénieur, j'ai acquis des connaissances approfondies des grandes classes de matériaux (métaux, céramiques, polymères, composites, semi-conducteurs).

Mes solides notions en sciences des matériaux ( métallurgie physique, physique et chimie des solides, cristallographie, mécanique des matériaux) me permettent de comprendre les propriétés (mécanique, optique, thermique, physique) des matériaux.

A travers mes diverses expériences, j'ai eu l'opportunité d'utiliser diverses techniques de caractérisation des matériaux en vue d'expliquer leur performance par rapport à leur microstructure.

Mes connaissances concernant les techniques de mise en forme des matériaux et celles énumérées ci-dessus font que je suis en mesure de choisir le matériau ainsi que le procédé de fabrication dans le cadre de la conception d'un nouveau produit par exemple.





Mes compétences :

Bureautique (Word, Excel, Power Point)

Simulation numérique (Comsol, Moldflow, Pamrtm)

CAO/DAO (Catia)

Calculs numériques (Matlab)

Traitement et analyse de données (Origin)

Polymères & composites

conception & choix matériaux / procédés

SAP

PDM Link

Corel Draw

Maîtrise statistique des procédés

Lean manufacturing