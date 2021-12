Florent KERROS

Compétences WINDOWS, LINUX, MAC OS



Windows 2003, 2008

Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, TCP/IP, Routage

Gestion des utilisateurs et contrôle d’accès,stratégies de groupe.



Sécurité

Infrastructure PKI (Certificats), IPSEC, Pare-feu

Tunnel VPN (L2TP, PPTP), Audit de sécurité



Virtualisation

VMWARE Server, ESX Server, Microsoft Hyper-V



Supervision

NAGIOS, Centreon, SNMPc



Télé-intervention

Dameware, Pc Anywhere,Logmein



Messagerie

Installation, configuration et administration de Exchange 2003, 2007, 2010.



Unix / Linux –Solaris Serveur Web Apache – Samba – NFS – NIS – DNS – DHCP, IPTABLES

Redhat/Fedora Gestion des utilisateurs, gestion des ressources locales, sauvegarde



Logiciels de sauvegarde

ARCserve, Symantec Backup Exec, Backuppc



Réseaux

Installation, configuration et maintenance de routeurs et commutateurs Cisco,télécommunications, VoIP, Câblage réseau informatique et téléphonique



Développement

HTML, PHP/MySQL, CSS.

Notions de base en C, C++.



