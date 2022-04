Clement STILGENBAUER

Passionné d'informatique et de nouvelles technologies. passé beaucoup de temps à améliorer mes compétences techniques (particulièrement sur Unix/Linux).



Il m'a fallu plusieurs années pour me spécialiser, dans le domaine de la sécurité réseaux. J'apprends et comprends les nouvelles techniques sans effort et y trouve un grand plaisir à les utiliser et les mettre en place. De plus j'aime particulièrement former les utilisateurs.



-Systèmes



Windows, XP, Vista, 7, 8 & Server 2003, 2008 (R2), 2012



Linux, Fedora, Open-Suse, Red-Hat, Debian, Ubuntu, Mandriva, FreeNAS



-Logiciels



Suite Logiciel (Microsoft Office, Open Office, Libre Office)



Logiciels de supervision (Nagios)





-Techniques



Dépannage matériels (Carte graphique, Disque Dur, R.A.M ...)

Maintenance de réseaux





Mes compétences :

Ipcop

Windows Server

Ubuntu

Infrastrucutures systèmes et réseaux

Alcasar

FreeNAS