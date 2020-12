Florent RAINEAU

Site internet:

http://raineau.florent.free.fr



Diplômée d'un BTS design produit(ENSAAMA) et d’un diplôme de premier cycle(UP6)en Architecture, je suis dynamique, autonome, organisé et rigoureux. Je parle couramment anglais.



La qualité et la diversité de mes emplois et stages m’ont permis de développer de grandes capacités de travail en équipe, d’adaptation et de réactivité. Mon expérience, mes qualités humaines et professionnelles ainsi que ma formation me permettront de mener à bien toutes les missions et les objectifs définis pour un poste de graphiste designer 3d.

Durant l’année 2007 j’ai travaillé au sein de l’agence Hors Cadre spécialisé dans l’image d’architecture. J’ai pu gérer la modélisation sur rhino et les rendu des projet (3ds max – mental ray), dans plusieurs type de traitement perspectives de concours, perspective « promotteur», ainsi que de l’animation.



• J’ai eu l’opportunité de travailler pour la marque de cosmétiques LANCASTER où j’avais pour mission la conception de mobilier, la recherches de matériaux, la réalisation des plans d’implantation des stands de vente en chines (Beijing, Shanghai …).



• Graphiste créatif sur différents projets (packaging) pour une agence de design, dans un secteur cosmétique (Dragon Rouge), Maquettiste/graphiste pour un catalogue sur l’aéronautique (catalogue 2005 de l’ONERA) et plus récemment graphiste designer au sein d’une agence de design orientée luxe et cosmétiques (Super Sans Plomb), j’ai fait preuve d’une réelle autonomie et d’une grande rigueur afin de mettre en place avec succès de projets pour différents parfumeurs (Jean Paul Gaultier, Calvin Klein, Hugo Boss, Escada, Marc Jacobs …).



Mes compétences :

Cosmétique

Graphiste 3d

Luxe

Packaging