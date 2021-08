Florentin CONFOLENS

Titulaire d'une licence en Géographie mention Aménagement et Environnement (Dijon) j'ai ensuite choisi de me spécialiser autour de la thématique des transports de voyageurs, plus particulièrement en milieu urbain en m'inscrivant au Master TMEC (transport mobilité environnement climat) Dijon que j'ai obtenu en 2014.



J'ai souhaité approfondir mes compétences dans l'utilisation des SIG (systèmes d'information géographique). Pour cela j'ai suivi une formation de technicien supérieur en SIG (systéme d'information géographique) dispensée par le GRETA d'Avallon. J'ai obtenu mon titre de technicien supérieur SIG en Juin 2017.



Je recherche un emploi dans le secteur des transports de personnes où ces compétences pourront être valorisées.



Curieux, appliqué et impliqué j'espère que mon profil retiendra votre attention et me tiens à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements que vous jugerez utiles.



Mes compétences :

Cartographie SIG

Adobe Illustrator

Géographie

Quantum GIS (logiciel SIG)

Inkscape

Traitement de données

Marketing des transports

Aménagement du territoire

Conception et Analyse d'enquêtes

Microsoft Office

OpenOffice

Collectivités Territoriales

PostGIS

ArcGIS