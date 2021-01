Salut ,

Moi c'est Florentine TOGBE ,jeune étudiante en Organisation et gestion des ressources humaines à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de lomè, si mon statut vous intéresse veillez me contacter tout simplement sur le +22893226725. J'aimerais correspondre également avec des grands frères et grandes soeurs,spécialistes dans mon domaine qui peuvent me guider ou me conseiller sur Comment je peux mener mon parcours pour arriver à la bonne destination, merci à vous

L'OGRH c'est ma passion ***