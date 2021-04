Florian BARDOU

Ingénieur des Mines, je suis passionné par le milieu de l'industrie et ses problématiques orientées amélioration de la performance.



Je dispose pour cela dune formation complémentaire en Maîtrise des Risques Industriels, dispensée par l'Ecole des Mines de Paris.



Pragmatique, j'ai un réel sens critique et suis reconnu pour mes qualités relationnelles, ma capacité à conduire les changements et à fédérer des équipes multidisciplinaires.



J'ai déjà pu évoluer dans les secteurs pharmaceutique, automobile, énergie et BTP.



Principales compétences :

- Amélioration continue et Lean (5S, SMED, VSM, 6Sigma, Résolution de problèmes)

- Management de proximité

- Conduite du changement

- Analyse des risques (APR, AMDEC, HAZOP, Arbres des causes)

- Q&HSE