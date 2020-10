Florian BLANDIN

Au sein du Groupe COLAS, leader mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport, j'accompagne mes clients dans la réalisation de leurs projets. Mon objectif : pouvoir leur apporter satisfaction, confiance et un maximum de valeur ajoutée. Capacité d'adaptation, esprit d'équipe et persévérance me permettent de mener correctement mes missions au quotidien.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Développement commercial

Gestion de la relation client

Management

Gestion

Stratégie

Finance

B to B