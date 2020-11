Florian BOURSIER

Bonjour à toutes et à tous.

La crise sanitaire et les restrictions gouvernementales m'interdisent depuis le 29 octobre de pratiquer mon activité d'éducateur sportif auprès des associations sportives, des centres fitness et salles de sport. Je n'ai pas le droit non plus de me rendre à domicile ou en entreprise pour prodiguer mes conseils avisés.

Aujourd'hui je souhaite prendre un virage et développer la digitalisation, la mise en ligne de mes compétences professionnelles et expérience.

Dans le même temps je recherche un job relais (tous secteurs confondus) peut-être à temps partiel / mi-temps indispensable pour moi.

Bien à vous.

Sportivement.

Florian