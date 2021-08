Florian CHEVALIER

Pilotage dune Unité de Production qui comprend 2 activités différentes. La première activité dans un environnement à atmosphère contrôlé ISO 7 et ISO 5 pour la fabrication des DPTE-BetaBag, produits destinés à alimenter des lignes de conditionnement de dispositifs injectables.



La deuxième activité comprenant lassemblage mécanique de différents systèmes de transfert DPTE alpha et bêta.



Unité de plus de 150 personnes en production et ingénieurs Méthodes.

Management quotidien des Hommes et de la performance de lactivité.