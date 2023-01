Florian COULAUDON

Spécialiste marketing aussi bien BtoC, de part ma formation, que BtoB de part mes expériences, je m'épanouis depuis 12 ans au sein de secteurs variés comme la banque, la grande distribution et l'industrie.



Ma passion pour la relation client ma permis de développer mes compétences commerciales qui sont au coeur de mes journées.



Un quotidien qui est également rythmé par des échanges permanents avec nos fournisseurs internationaux, pour le côté approvisionnements et avec notre équipe commerciale, pour le côté client.



Dans un monde en pleine transition énergétique et en évolution permanente, définir et travailler sa stratégie de développement marketing et commercial constitue un challenge passionnant.