Florian DANIELS

Employeur actuel: Lectra

Solutions technologiques pour les industries de la mode, de l'habillement, de l'automobile et de l'ameublement.



Scrum Master Certifié PSM I : https://www.scrum.org/



Expériences sur 8ans:

- Chef de projet [mission : Crédit Agricole]

- Architecte Qualité Logicielle [mission : Orange]

- Référent technique [missions : Crédit Agricole, La Banque Postale, Orange]

- Études et test de Performances [missions : Lectra, Orange]

- MOA [mission : La Banque Postale]

- Conception [missions : Crédit Agricole, La Banque Postale, Lectra, Orange]

- Développements [missions : Crédit Agricole, La Banque Postale, Lectra, Orange]





Double compétences universitaires:

- Master d'Informatique spécialité Bio-Informatique (Génétique)

- Licence de Biologie Cellulaire et Végétale



Mes compétences :

JAVA

J2EE

Motivation esprit d'équipe

Polyvalence et adaptation

Conception

Développement

PIC

W3C

Spring

UML

Struts

Hibernate

XML

Scrum master

REST

AngularJS

NodeJS

Web Services

SOAP

Bootstrap

Oracle

PostgreSQL

Methodes Agiles

DevOps

Maven

Git

Jenkins

SonarQube