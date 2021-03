Florian FLORIAN VOGEL (VOGEL)

Ingénieur HSE , je suis actuellement Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) au sein de l'Association Interentreprises pour la Santé au travail à l'AIST3F à Saint-Louis (68).



Diplômé des Masters Management de projet et Master Sécurité-Risques-Environnement de l'Université de Haute-Alsace, mes expériences variées me permettent d'appréhender mon métier sous des angles différents.



Dans ce expériences figurent:



- 3 ans au poste d'apprenti Responsable HSE, à Euroglas (ICPE, Seveso Seuil bas), située à Hombourg.



- 2 mois en tant que Coordinateur HSE sur l'arrêt 2016 de Solvay/Butachimie, à Chalampé.



- 8 ans en tant que Sapeur-pompier volontaire (toujours en activité), au grade de Sergent au 10/06/2016



De ces expériences je tire mes compétences dans les domaines suivants :



- Mise en place d'un Plan d'Opérations Interne (POI)

- Création / Mise à jour du Document Unique

- Réalisation de l'évaluation environnementale

- Réalisation d'audits, causeries, réunions du personnel

- Formation du personnel

- etc ...



Je suis convaincu du fait que la collaboration entre les différents services d'une entreprise est un facteur clé de la réussite de projet. La communication est essentielle dans l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Secourisme

Analyse de risque

Analyse environnementale

Audit