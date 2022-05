Telly DIALLO

Passionné et rigoureux, ingénieur en mécatronique avec une double qualification en aéronautique, aérospatiale et en optimisation numérique, je suis à la recherche d'un challenge en développement de produits mécatroniques.



Conception et dimensionnement de systèmes mécatroniques

Développement C/C++, systèmes temps réel

Pilotage et management



Mes compétences :

Matlab

LabVIEW

CATIA

Simulink

C++

C Programming Language

Gestion de projet