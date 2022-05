Telli DIALLO

Bonjour,



Fort d'une bonne expérience en management des systèmes d'information à divers postes en cabinet conseil et SSII, j'ai co-fondé Skill Valley Consulting..



La société propose une offre autour du conseil et de la formation sur les sujets de la bonne gouvernance I.T.



Les compétences sectorielles sont : Banque, Finance, Télécommunication, Distribution.



Spécialités techniques : Business intelligence et le CRM.



Certifications ITIL, PMP



Qualité logicielle



Mes compétences :

AMOA

Conduite du changement

Gestion de projets

ITIL

PMP

Vente

Marketing

Gestion de projet

Management

Informatique

Internet

Conseil

Communication