André PARIS

Etudiant docteur à l'école doctorale 521 de l'université de Limoges dans la spécialité optronique et micro ondes, je suis détenteur d'un diplome d'Ingénieur dans la spécialité Mécatronique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (E.N.S.I.L) et je suis passionné par la mécanique et l'électronique depuis l'enfance. J'ai à mon actif la réalisation de nombreux prototypes électroniques, mécaniques et mécatroniques dans les domaines de l'audiovisuel, de l'industrie et de l'automobile. Cette passion, associée à la qualité de ma formation, m'ont ainsi permis de faire aboutir plusieurs projet industriels d'avenir, tels que l'instrumentation d'un Véhicule Individuel Public ou encore une plateforme de mesure pour la caractérisation de terminaux mobiles type 4G. Certaines de ces réalisations sont détaillée sur mon site web: http://perso.ensil.unilim.fr/ ~andre.paris/index.html



Bonne visite!



Mes compétences :

Mécanique

Électronique

Informatique

Automatique