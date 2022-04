Clément PAURON

Suite à ma formation d'Ingénieur Mécatronique et à mes diverses expériences professionnelles , je possède des connaissances en modélisation et développement de lois de commande sous Matlab-Simulink. J'ai une vision globale du développement de software et des différentes étapes du cycle en V.



Mon aptitude à travailler en équipe est aujourd'hui réelle de par mon implication dans des projets de développement industriel où de nombreuses contraintes doivent être prises en compte. J'ai également pris part à des projets à dimension internationale en travaillant avec des fournisseurs à l'étranger ou avec des collaborateurs de différentes nationalités.



***



Dans le cadre de mes études, j'ai réalisé deux projets :



- programmation d'un automate avec réalisation d'une IHM pour piloter une maquette d'installation industrielle



- réalisation d'une carte électronique standardisée et programmation d'un micro-contrôleur pour l'acquisition et l'enregistrement (sur SD Card) de mesures diverses





Mes compétences :

Ingénierie

Automobile

Mécatronique

Modélisation

Validation système

Ingénierie système

Matlab - Simulink

Développement loi de commande

Model Based Design