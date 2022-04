Célia CATEL

Ingénieur en Transmission réalisant des missions pour SFR au sein de DALKIA et TDF

Diplômée en tant qu'Ingénieur en Télécommunications et Électronique en 2011 à l'ENSIL (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges)

J'apprécie le travail en équipe et suivre un projet dans sa globalité



Mes compétences :

Outils SFR (RRCAP, RRTRANS, WORLD...)

Gestion des ressources humaines

PDH

ATM

UMTS

SDH

Travail en équipe

SDSL

GSM

Suivi de Projets

Transmission

IP