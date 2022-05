Pierre GUERIT

Ayant toujours été curieux de connaître les dernières technologies et comment les choses fonctionnent, dans tous les domaines, j'ai naturellement orienté mes études vers les sciences et l'ingénierie.



Bien que j'aie étudié les sciences pendant 3 ans pour obtenir le diplôme d'ingénieur de l'ENSIL, j'ai également acquis de solides compétences en leadership, ainsi que des compétences en gestion de projet / d'affaires, grâce aux activités suivantes :

- Formation militaire

- Trésorier de l’Association « ENSIL Course Croisière » (évènement « Course Croisière EDHEC »), 2013 - 2015

- Responsable relation entreprise (Voyage de fin d'étude Mécatronique)

Et plus que tout autre,

- Cours du master Administration des Entreprises.

- Stage de 4 mois chez Ultra Electronics au Royaume-Uni

- Stage de 6 mois chez Figeac Aéro



Je suis donc diplômé à la fois d'un diplôme d'ingénieur en mécatronique et d'un master en Administration des Entreprises depuis 2016.



Ces trois années ont été un travail acharné mais je trouve ces différentes compétences extrêmement gratifiantes. Elles me permettent aujourd'hui d'être chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle chez Cryostar Automation.



Enthousiaste et déterminé, je vais toujours de l'avant. J'aime et je m'adapte au changement, et j'apprécie d'évoluer dans un environnement en perpétuel évolution. Je reste à l'écoute d'opportunités qui correspondraient à mon profil.



Mes compétences :

Mécatronique

Microsoft Office

C++

C Programming Language

Vente

Management

Entreprenariat

Catia v5

Respect des délais

Business planning

Gestion de projets internationaux

Gestion de la relation client

Animation d'équipe