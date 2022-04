Jonathan GRIMBERT

En formation ingénieur, j'étudie la mécatronique, une discipline qui combine mécanique, électronique, automatique et informatique en temps réel. Mon intérêt prononcé pour les sciences me permet de rester constamment informé des nouvelles technologies qui nous entourent.



Mes compétences :

Microsoft Office

Catia v5

Altium Designer

Electronique analogique

Electronique numérique

Analyse vibratoire

Traitement du Signal

Programmation

Acoustique

Programmation orientée objet

Base de données

VBA

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Ubuntu

Simulink

Microsoft C-SHARP

LabVIEW

Delcam

CATIA

C++

C Programming Language

Apple MacOS