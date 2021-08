Florian FORTIER

Je suis photographe basé à Rambouillet, Yvelines. Mes spécialités sont l'architecture, l'immobilier et l'événementiel. Je suis également un grand mordu de sport et de voyage.

J'ai grandi à Chinon, Indre-et-Loire une petite ville viticole de la vallée de la Loire. Là-bas a débuté une passion pour la photographie, au travers de rencontre qui m'a ouvert les yeux sur le monde de l'art et du design j'ai trouvé ma voix.

J'ai ensuite étudié la photographie durant 3 ans en effectuant un BAC pro Photographie au Mans qui m'a appris les bases techniques de la photographie. Diplômé en 2015, J'ai ensuite commencé à travaillé dans la photographie touchant un peu à tout, le temps de trouver ce qui me plaisait vraiment.

Ayant eu l'occasion de shooter plusieurs gîtes et bien immobilier pour diverses agences j'ai compris que la photographie d'architecture et d'immobilier était le mix parfait entre la technique et la création, j'ai alors décidé d'en faire ma spécialité. En plus de l'immobilier je réalise également des shootings dans l'événementiel, des reportages d'entreprise et des suivi de chantier car ce sont des activités qui sont complémentaire et qui me permettent de garder de la technique et de la réactivité lors de mes shootings.



