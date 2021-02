Florian GROLLIMUND

Après un cursus mêlant recherche en histoire et valorisation du patrimoine, master et master professionnel, j'ai intégré divers collectivités territoriales en tant que chargé d'études pour l'Inventaire général du patrimoine.



L'objectif est d'étudier, de recenser et de faire connaître les spécificités du bâti (maisons, fermes, patrimoine castral, religieux, technique...) sur tout type de territoire, mais également de comprendre son intégration dans un paysage particulier.



Ces aspects supposent une base de recherches (archives, iconographie, témoignages), et une partie de terrain comprenant description et analyse. Enfin, un traitement de l'information sur une base de données est effectué puis diffusé à un large public.



Mes compétences :

Valorisation

Communication

Architecture

Histoire

Culture