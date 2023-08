Florian MORGAN

Je travaille actuellement au sein de l'équipe technique du projet Infoscope Test d'Infotel.

Ma formation concerne la programmation dans les langages suivants :

C, C++, Java, Lisp. De plus j'ai étudié par moi-même d'autres langages tels que Visual Basic, Perl, PHP, XHTML, JavaScript et des technologies telles que AJAX.

J'ai effectué des développement dans les technologies suivantes :

Java, J2EE, Struts, C, Environnement UNIX.

Je possède de plus des notions sur les systèmes centraux (z/OS, DB2, TSO).

Mes centres d'intérêts professionnels concernent l'architecture technique et le développement dans les langages tels que Java et des technologies telles que JEE.



Mes compétences :

Programmation

C

J2ee

Informatique

C++

Monetique

Java

Ingénieur

Jee

Banque

Nodejs

AngularJS

Architecture logicielle

Spring security

Spring