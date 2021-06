Florian PRUVOST

Issus d'une formation en Information-Communication et d'une formation en Science Politique, ces deux formations et mes premières expériences professionnelles sont devenus complémentaires afin de me permettre une spécialisation dans différents champs de la communication : la publicité, la communication politique et publique, l'événementielle...

Aujourd'hui devenu écrivain avec un premier recueil de poésie et une future publication de roman, je souhaite faire de ma passion pour l'écriture et la communication des atouts dans mon futur emploi.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

Wordpress

CSS

Adobe Photoshop

Microsoft Office