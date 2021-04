Fort de 5 ans de formation, jai pu observer tous les aspects conceptuels et semantiques, plastiques, techniques et manageriaux dans

le domaine du Design Graphique. En parallele, mon parcours est riche de 4 ans dexperience professionnelle en alternance dans des milieux variees. Traduire une idee visuellement, et de maniere accessible, me passionne !



Mes compétences :

Motion design

Mise en page

Design graphique

Web design

Graphisme print

Conception multimédia