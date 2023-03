Florian VEYSSIERE

Voici le dernier site web que nous venons de lancer :

http://www.ilove.fr



J'ai beaucoup de compétences dans Internet et les sites web, en particulier :



• J'ai de nombreux contacts dans le web ( admins, webmasters, créateur d'entreprise )

• La création de partenariats et de netlinkings

• Le suivi au quotidien de campagnes mais aussi de stats de sites

• Des relations avec les éditeurs et les annonceurs

• Des analyses de statistiques et faire des rapports

• Optimisation du référencement

• Web designer avec des logiciels d'adobe

• Implémentation de scripts (php, html, flash, etc)



Mais j'ai aussi beaucoup d'autres compétences autre que dans l'Internet, comme :



• Gérer une petite équipe ( L'entreprise que j'ai créé va bientôt avoir 6 ans )

• Etre créatif, penser à tout les choses dont on a besoin afin de mener un projet de 0 à 100%

• Lancer une filiale d'une société à l'étranger

• L'organisation d'événements, créer des événements pour des clients

• Conseiller et investir dans des projets viable

• Trouver des solutions au sein d'une entreprise afin de la rendre plus compétitive

• Etre à l'écoute des clients et des collègues



Mes compétences :

Webmaster

Human relationship

Events organisation

Photoshop CS4/5

Commercial

Marketing

Project management

Web designer

Partnerships

Web publisher

SEO

Netlinking

Adobe Photoshop