Floriane LASSALLE-MASSIP

Diplômée du CELSA, mes 17 ans d'expérience en agence et chez l'annonceur mont permis de maîtriser les dimensions stratégique et opérationnelle de la communication interne, externe, du marketing et de la conduite du changement.

Mes atouts : innovation, sens de l'organisation et rigueur, qualités rédactionnelles et relationnelles, polyvalence, expérience internationale, management d'équipe depuis 16 ans, bilingue français-anglais.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Développement durable

Evénementiel

Marketing

Mécénat

Presse

Rédactionnel

Relations Presse

Relations publiques

Sponsoring

Web

Gestion de projet

Rédaction

Community management