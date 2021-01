Floriane MANGIN

Docteur en chimie organique, j'ai également une formation d'ingénieur chimiste. Diplômée de L'ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale), je me suis spécialisée en chimie pharmaceutique par une année à l'université de Montpellier et à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier.



Mon projet de thèse était basé sur la synthèse et l'étude de tensioactifs photo-régulables, ainsi que sur la mise au point d'une nouvelle méthodologie éco-compatible permettant la synthèse de nouveaux maléimides substitués à partir d'acides gras naturels.



De part les différents stages que j'ai effectués, j'ai acquis une expérience en synthèse organique (de produits biologiquement actifs et de produits naturels), des techniques d'analyses conventionnelles des molécules (RMN, HPLC, Masse, IR...), ainsi que les tests pharmacologiques in vitro.



Mes compétences :

Chimie

Résonance magnétique nucléaire

Chimie analytique

R&D

HPLC

Microsoft Office