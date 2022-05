Soline RAYER

Ingénieur chimiste de formation, je suis actuellement en poste en tant qu'ingénieur en recherche et développement de produits pour le bâtiment.



Compétences :

- Formulation

- Développement de nouveaux produits

- Tests de caractérisation physico-chimique

- Transposition du laboratoire à l'usine

- Résolution de problèmes de production

- Gestion de projets

- Optimisation et mise en place de tests qualité

- Etude de vieillissement de produits

- Certification de produits



Langues :

- Anglais : niveau courant (score TOEIC de 860/990)

- Espagnol : bon niveau



Autres :

- Maîtrise du Pack Office et de Chemdraw

- Permis B avec véhicule



