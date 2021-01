Floriane MARCUCCINI

Après une licence LCE Anglais en 2002, passionnée par les langues, je pars enseigner le français aux collèges et lycées « West Kirby High School for Girls » et « Hilbry Hight School », dans la ville de West Kirby près de Liverpool, en Angleterre.

A mon retour en France en 2004, j’obtiens une Maîtrise de Français Langue Étrangère puis en 2006 un Master Industrie De la Langue, option « Conception d’Outils Pédagogiques pour l’Apprentissage des Langues ».

Après une première mission en conception pédagogique e-Learning, j’intègre en 2007 NEF, comme consultante en ingénierie pédagogique et deviens en 2012 Responsable e-Learning. Spécialiste en conception pédagogique, j’accompagne les grandes entreprises du secteur de l’énergie, de l’industrie et des services.

En 2014, je rejoins Winelia en tant que Directrice Associée, Pôle Ingénierie pédagogique Je me certifie aux méthodes et outils de sociométrie Human Synergistics®. Je définis avec les chefs de projets et leurs équipes l’accompagnement approprié qui permet de développer le potentiel des individus afin d’améliorer les performances de l’entreprise.

Depuis 2016, c’est à l’INSTN (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires) que je mets à profit mes compétences et mon intérêt pour la pédagogie. J'ai été co-responsable du Master Européen de Radioprotection pendant 2 ans. L'ingénierie pédagogique restant au cœur de mon métier, je contribue à divers projets pédagogiques à fort enjeux pour l'INSTN, tels que par exemple la mise en œuvre de programmes de formations européens selon l’approche ECVET, le projet d'évaluation des compétences ou encore le changement de progiciel de gestion des formations de l'institut. Depuis septembre 2018, je suis responsable Vie Etudiante et Scolarité de l'institut. Je définie notamment le plan d'action Vie Etudiante et Scolarité de l'institut, organise et anime les événements à destination de nos étudiants (mise en lien avec les grands donneurs d'ordre et industriel du domaine de l'énergie) tout en conservant mes activités d'expertise pédagogique et soutien aux programmes de formation européens et internationaux.



Mes compétences :

Conseil

Ingénierie pédagogique

Formation

Gestion de projet

Accompagnement

Formation professionnelle

Anglais, Italien, Espagnol

Qualité relationnelle, à l'écoute, engagée, créati

Adobe Photoshop et Illustrator

Bonne compréhension des langages de programmation