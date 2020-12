Floriane RESMOND

⭐️ « Nous sommes tous des étoiles, il suffit juste d'apprendre à briller ! » - Marilyn Monroe.



Côté pile : Je suis un électron libre qui aime les challenges et s'est révélée multipotentielle sur le tard !



Côté face : Je propose un accompagnement multi-facettes de proximité pour les entrepreneurs à Nantes qui veulent communiquer et développer leurs activités en restant autonomes sans se prendre la tête avec la technique !



Comment je peux vous aider ...

-> ReBOOSTEZ votre entreprise

-> Propulsez votre entreprise

-> Devenez un micro-entrepreneur zen

-> Déléguez pour mieux respirer

-> Réservez un atelier sur mesure



Vous êtes du 44/85/49 et vous voulez être accompagné pour mettre votre entreprise sur les bons rails ? Prenons RDV ici https://www.florianeresmond.fr/rdv-decouverte/



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Médias sociaux

Communication

Réseaux sociaux professionnels

Webmarketing

Prévention internet

Formation Facebook

Création de blog

Formation Viadeo

Blogging

Recherche documentaire

Animation de groupes

Viadéo

Facebook

Rédaction web

Rédaction

Rédaction de contenus