Diplômée d'un BTS Assistante Manager, et forte de mes 9 années d'expérience, je propose mes compétences et services au sein d'un poste d'Assistante administrative et commerciale / Assistante ADV sur la région Libournaise / Bordeaux Rive droite / Entre-Deux-Mers



Mes compétences : Gestion administrative, Gestion des commandes, Suivi des dossiers, Suivi clientèle



Rigoureuse, consciencieuse, organisée et motivée