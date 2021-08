Florine GAUTIER

Passionnée de chiens et de chevaux depuis l'enfance, après avoir suivi un cursus universitaire et être entrée dans la vie active dans un secteur d'activité ne me correspondant pas, j'ai engagé une reconversion professionnelle dans le domaine canin.



J'ai suivi une formation continue d'un an afin d'obtenir le Brevet Professionnel d'Educateur Canin (diplôme d'Etat) et j'ai créé mon entreprise d'Education Canine sur l'agglomération angevine.



En plus de mon activité de Monitrice à l'éducation des chiots et jeunes chiens aux Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest, je propose des cours d'éducation à domicile pour les particuliers et des services aux collectivités locales.



