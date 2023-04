Fouad HAMRI

Ingénieur industriel avec plus de 17 années d’expérience dans plusieurs secteurs industriels (Industrie chimique et manufacturière, Mines, Transport et Gaz). Les missions qui m'ont été confiées varient entre la gestion de la production et de la maintenance, la planification, la gestion de projet et la logistique de transport. A la fois homme de terrain et de stratégie, j'occupe actuellement le poste de Directeur d'usine dans une entreprise de Casablanca.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration de process

Génie des Procédés

Gestion de maintenance

Planification

Conduite du changement

Gestion de la production

Logistique

Lean Six Sigma

Amélioration continue

Gestion du personnel

Amélioration de la productivité