Monsef IDRISSI MANSOURI

Le Groupe I.G.S fournit des solutions d’affaires et des services de sécurité privée ( gardiennage ) à travers tout le pays. Nos professionnels hautement formés et dévoués travaillent auprès de clients partout à travers le Maroc.



Le Groupe IGS est plus que juste une autre société de gardiennage. Nous fournissons des solutions de sécurité intégrées et personnalisées offrant l’expertise nécessaire pour répondre à toutes les configurations de sécurité.



 Pour faire face aux problèmes causés par le vandalisme, les actes criminels, la malhonnêteté et la perte évitable de créer un programme de sécurité hautement efficace qui intègre les politiques et procédures des solutions de sécurité dans les activités au jour le jour des personnes et des entreprises basées.

 Pour effectuer une étude approfondie de votre politiques de sécurité existantes, les procédures, la dotation en personnel et de la gestion, par l’identification des menaces potentielles, la localisation des sources de vulnérabilité et de la définition des besoins.

 d’adapter les solutions aux besoins de votre organisation et à coopérer avec son personnel; pas de le remplacer.

 Pour concevoir efficace la sécurité, des opérations et des procédures de gestion.

 Pour fournir des systèmes de sécurité basés sur le coût et la performance; y compris la main-d’oeuvre, la technologie, les procédures, intégré dans les sous-systèmes de supervision et de contrôle.

 Pour assurer le dépistage, le recrutement et la formation du personnel de sécurité en s’assurant que les agents de sécurité sont soumis à l’éducation stricte et minimums.

de conditionnement physique, et répondre à des normes élevées de décorum et de la conduite.

 Pour fonctionner d’une manière discrète.



Avec le Groupe IGS en tant que partenaire de sécurité privée, vous pouvez être assurés que nous allons fournir un service qui dépasse vos attentes.



Les dirigeants du Groupe IGS sont des professionnels de la sécurité privée depuis plus de 20 ans. Ils ont développé une étroite relation de travail dans le domaine de la sécurité privée. Ces dirigeants ont décidé de poursuivre en démarrant leur propre entreprise de sécurité privée en répondant point par point aux spécificités requises en termes de leurs expérience, de connaissance, de compétence et de formation.



Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur les industries que nous desservons et les solutions de sécurité qui pourraient transformer la façon dont vous menez vos affaires.













Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Sécurité incendie

Management

Entreprenariat