Fouad LAOUTIA

Lauréat d'un Master (M2 PRO) énergétique et développement,



Collaboration dans plusieurs bureaux d'études dans le sud ouest depuis prés de 10 ans, dans le domaine du chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, désenfumage, énergie renouvelable.

Travail avec une équipe pluridisciplinaire sur des projets neuf ou réhabilitation lourde, de différents type d’usage : des bâtiments multi-activités, EHPAD, logements collectifs, établissement scolaires, cuisine professionnelle...



Élaboration de CCTP, calcul réglementaires (RT2012, label BEPOS) et estimation des travaux.



Participation, en phase conception, aux réunions de synthèse et de mise au point du projet :

- Avec les différents corps de métier ; architectes, bureau de contrôle, référent HQE…

- Avec les différents corps d’états : Structure, charpente, électricité, VRD …etc



Analyse des offres et accompagnement des clients pour le choix des entreprises.



En phase chantier,

- Examen des documents d’exécution avec diffusion des visas,

- Suivi et contrôle de l’exécution des travaux dans le respect du marché

- Participation à la réception des ouvrages avant livraison.



Mes compétences :

Ingénierie

AutoCAD

Gestion de projet

Microsoft Excel

Chauffage

Autofluide

Microsoft Word

Chargé d'affaires

RT2012

Climatisation

Coordination de travaux

Synthèse

Energies renouvelables

Coordination de projets

Management

Relationnel