Francesca FANTI

Acquis à l'Università di Corsica :

- DEUG de Lettres Modernes,

- Licence d'information et communication,

- Master 1 sciences de l'information et de la communication, territoire et patrimoine.

- Master 2 sciences de l'information et de la communication appliquées - en alternance : service communication et Web-TV du Sporting Club de Bastia - Major de Promotion - Mention Très Bien.



Mes compétences :

Rédaction

Social media

Gestion de la relation client

Social CRM

Communication interne

Community management

Stratégie de communication

Communication externe

Communication